العالم - بانوراما

وقال قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زاده إن إيران أصبحت على مستوى عالمي في مجال تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ومختلف الأسلحة، مضيفا أن الصاروخ الفرط صوتي الذي اعلن عنه مؤخرا هو من إنجازات الماضي لافتا الى استهداف هدف على بعد ألف وخمسين كيلومترا.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: شن الطائرات الحربية التركية غارات جوية على مناطق في شمال العراق وسوريا ضد المقاتلين الأكراد تتهمهم انقرة بالمسؤولية عن تفجير اسطنبول.



وادت تلك الغارات الى سقوط عدد من الضحايا المدنيين واخرين من القوات السورية والكردية اضافة الى وقوع خسائر مادية جسيمة.



وتوعد وزير الدفاع التركي خلوصي اكار بمواصلة تلك العمليات لحماية بلاده من العمليات الارهابية بحسب تعبيره.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.