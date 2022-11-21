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مزيد من التدهور في ملف حقوق الإنسان في السعودية

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

مزيد من التدهور بملف حقوق الانسان في السعودية، حيث لفت حساب"معتقلي الرأي"على تويتر ان مدة حكم الدكتور محمد فهد القحطاني، البالغة 10 سنوات تنتهي الثلاثاء ، لكنه ما يزال مختفيا قسريا منذ الـ24 من تشرين اول/ أكتوبر، وترفض السلطات الإفصاح عن مكان وجوده.

العالم - خاص بالعالم

الدكتور محمد فهد القحطاني هو أستاذ الاقتصاد سابقا في معهد الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم.

والقحطاني معتقل لدى السلطات السعودية بسبب نشاطه الحقوقي. في اذار/مارس الفين وثلاثة عشر حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع منع من السفر لمدة عشر سنوات أخرى.

وتغرق السعودية في ملفات حافلة بانتهاك حقوق الانسان ،والسبحة تطول ..وهنا كشف حساب معتقلي الرأي الحقوقي في السعودية، قبل يومين عن حكم جديد صدر في حق الداعية السعودي خالد الراشد، والذي يبلغ هذه المرة سبع عشرة سنة سجن مجددا، وذلك عقب قضائه مدة الحكم الأول بالسجن، لتصبح مدة محكوميته اربعين سنة.

وتعج السجون السعودية بالاف المعتقلين الذين يعانون من ظروف انسانية صعبة حيث يتم تكديسهم ضمن اساليب تعذيب متبعة داخل سجون المملكة معغ حمرانهم من حقوقهم الانسانية والقانونية.

حيث تؤكد المنظمات الحقوقية الدولية ان الاعترافات تنتزع من المعتقلين تحت التعذيب وهناك اعدامات واحكام بالاعدام تهدد قاصرين.

وتبدي مؤسسات حقوقية دولية ايضا، استغرابها من أن السعودية تعتقل أبرز الحقوقيين، في الوقت الذي تدعي فيه إلى الانفتاح وتحقيق قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر ناشطون سعوديون ان تغليظ الاحكام ضد معتقلي الراي هو انتهاك قضائي ضد معتقل بريء أساسا وفق القانون.. فجميع من حكمت عليهم محكمة الاستئناف بأحكام مغلظة كانت بتهم فضفاضة أو أخذت منهم تحت التعذيب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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