شاهد مثيري الشغب في مهاباد الايرانية وهم يروّعون المواطنين ويهاجمون منازلهم

العالم - خاص بالعالم

المشاهد نشرتها وزارة الامن الايرانية بعد ساعات من مهاجمة مثيري الشغب الذين ينتمون لإحدى المجموعات الإرهابية منازل عدد من المواطنين في مهاباد، وأثارت أفلام الاعتداء على منازل المواطنين واشعال النيران وتدمير الممتلكات العامة غضب واستياء الاهالي والعشائر هناك.

وقد تمكنت قوات الوحدة الخاصة من اعتقال عدد من قادة الشغب والعناصر المرتبطة بالجماعات الكردية الانفصالية في تلك المناطق.

وفي اصفهان، وبعد جهود مستمرة على مدار الساعة والرقابة الاستخباراتية، تم تحديد واعتقال منفذي الاعتداء على المدافعين الأمنيين، حيث استشهد ثلاثة واصيب اخرون.



وتم عرض مشاهد لعمليات الاعتقال واشارت السلطات الى ان هذا الفريق الإرهابي تم تشكيله من بلطجية ومثيري شغب من الدرجة الأولى في المحافظة، وان له سجل قضائي وانتماء إلى زمرة المنافقين.



من جانب آخر شيع حشد غفير من أهالي إصفهان، جثامين الشهداء الثلاثة وسط غضب شعبي وتنديد بجرائم الارهابيين ومثيري الشغب.

وفي مدينة بهشهر شمالي ايران، أعلنت القوى الامنية اعتقال خمسة من القادة الرئيسيين لأعمال الشغب مشيرة الي أن الاعتقال جرى على ثلاث مراحل من العمليات.



وكشفت القيادة الأمنية عن ضبط كمية كبيرة من الاسلحة ومعدات استخدمت لمواجهة رجال الامن والمواطنين خلال أعمال الشغب، كذلك اعتقلت الأشخاص الذين وزعوا منشورات ليلية وحرضوا الناس على خلق حالة من انعدام الأمن والفوضى في المدينة.



نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي أعلن تقديم القوى الأمنية ستين شهيدا في الحوادث الأخيرة للحفاظ على أمن المواطنين.

وفي كلمته أمام التعبويين الذين شاركوا في مناورات الجهاديين الفاطميين في طهران، اعتبر العميد فدوي أن هذه الحوادث كانت لتنتهي خلال ستة أيام لولا محاولة استرضاء من وصفهم بالمخدوعين والمغرر بهم.

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