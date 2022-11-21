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بالفيديو.. وقوع انفجار غامض بمركبة قرب مفرق كفيرت جنوب غرب مدينة جنين

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

وقع، فجر اليوم الاثنين، انفجار غامض بمركبة قرب مفرق كفيرت بقضاء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن مصادر محلية، بوقوع انفجار بمركبة قرب مفرق كفيرت، دون معرفة الأسباب حتى الآن، موضحةً أنه تبع الإنفجار، انفجارات متتالية من المركبة يرجح أنه بداخلها "أكواع".

وذكرت المصادر ذاتها، أن الانفجار وقع بالتزامن مع تحليق بطائرات الاحتلال المسيّرة في الأجواء، مشيرةً إلى أنه لم يُبلغ عن وجود إصابات.

وأضافت أن رجال الإطفاء وصلوا إلى المكان، وتمكنوا من إخماد النيران المشتعلة.

وقبل وقوع هذا الانفجار بساعات قليلة، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، بعد اقتحام قوة خاصة صهيونية للبلدة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، ومحيطها، لإنقاذ القوة.

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