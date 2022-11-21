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الحرس الثوري: إلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين في كردستان العراق

الحرس الثوري: إلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين في كردستان العراق
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت العلاقات العامة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، اليوم الاثنين، إلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين في كردستان العراق.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، في بيان، استمرارا لتدمير مقرات ومراكز التآمر واستقرار وتدريب وتنظيم المجموعات الإرهابية الانفصالية المناهضة لإيران في اقليم شمال العراق، نفذ مقر حمزة سيد الشهداء (ع)، منذ ساعات الفجر الأولى، دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة واستهدف ما تبقى من مقار مرتزقة الاستكبار العالمي.

وأضاف البيان، خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق اقليم شمال العراق، بما في ذلك جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، تم تدمير الأهداف المقصودة وتوجيه ضربات وإلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين.

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