أول مصافحة بين السيسي وإردوغان على هامش بطولة كأس العالم

العالم - تركيا

وحسب صحيفة الأخبار تصافح الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي الأحد للمرة الأولى على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، بحسب الرئاسة التركية.

وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية، الرئيسين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة، يتصافحان مبتسمين، ومن خلفهما أمير قطر تميم بن حمد.

وكانت العلاقات بين قطر ومصر ودول عربية أخرى في منطقة الخليج الفارسي تحسنت مطلع العام الماضي، بعد خلاف سياسي أدى إلى مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة لمدة ثلاث سنوات.