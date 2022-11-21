هكذا رد مشجعون من لبنان على مراسل قناة عبرية في قطر + فيديو

العالم - لبنان

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنّ مشجعين لبنانيين في مونديال “قطر 2022” رفضوا الحديث مع مراسل القناة 12 بعد معرفتهم إنّه "إسرائيلي".

ووفق مراسل القناة العبرية في قطر، فإنّ الشباب اللبنانيين غضبوا عندما عرفوا أنّ من يتكلم معهم إعلام عبري، وقال: “نحن موجودون في المونديال. وأود القول إنّه خلف الكواليس تقريباً كل من نلتقي معه ونعرّف عن أنفسنا أمام مشجعين عرب فإنهم بشكل عام يرفضون. لكن هناك مجموعة شبان لبنانيين في اللحظة التي قلنا لهم إننا من إسرائيل، تغير التعاطي 180 درجة”.

وتابع أنّ “الشباب اللبناني رفضوا الاعتراف بوجود إسرائيل”، مؤكدين أنّه لا يوجد شيء اسمه “إسرائيل” بل فلسطين.

الجدير بالذكر أنّه ليست المرة الأولى التي يرفض به اللبنانيون التطبيع مع الاحتلال “الإسرائيلي”، ففي وقت سابق رفض اللاعبان اللبنانيان مالك الزيباوي وعمر يحيى (للكيوكوشنكاي- كاراتيه) عند مشاركتهما في البرتغال، المشاركة في التتويج واعتلاء المنصة لاستلام الميداليتَين الذهبية للأول والبرونزية للثاني، بسبب وجود لاعب إسرائيلي على المنصة بالفئة ذاتها.