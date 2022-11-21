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ال صادق للعالم : طالبنا الحكومة العراقية وسلطات كردستان بنزع سلاح الجماعات الارهابية المسلحة خلال مهلة لاتتجاوز 10 ايام

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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