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الخلاف بين الصهيونية الدينية والليكود يتركز حول منصب وزارة الحرب

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

الى طريق مسدود وصل نتنياهو في المفاوضات مع الحلفاء التقلييديين المتمثلين باليمن المتطرف، وان كان الرجل سعيدا في لحظة صدور النتائج باكتساح اليمين، فهو اليوم بات محاصرا بهذا اليمين الذي يطالبه بما هو فوق طاقته.

العالم - مراسلون

في الساعات الاخيرة اوقف حزب بن جفير المفاوضات مع حزب لليكود بعد رفض الاخير منحه حقيبة تطوير النقب والجليل.

الامر الذي برره بن جفير بانه يخالف ما تعهد به لناخبيه، اما سمطرتش الذي يصر على وزارة الحرب فيبدو انه لم يكتف بتعهدات نتنياهو بضم الضفة الغربية كاحد الشروط لانضمام الرجل الى حكومته .

ماذا تعني وزارة الحرب بالنسبة للصهيونية الدينية وبالنسبة لليكود، بالنسبة للصهيونية الدينية فهذه الوزارة تعني السيطرة والتصرف في الضفة الغربية.

بما يمنع قيام حتى كيان فلسطيني وايضا منح المستوطنات في الضفة الغربية والقدس توسعا افقيا وعموديا دون اعتراض.

اما بالنسبة لليكود فبات التخلي عن هذه الوزارة تحديدا الصدام مع الولايات المتحدة والتي حذرت من تسلم سمطرتش لحقيبة الحرب .

ولن تتوقف ازمة نتنياهو عند الصهيونية الدينية ولكن عليه ايضا ان يقدم المستحيل لاحزاب الحريديم .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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