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شاهد/مشجع سعودي يدعم المنتخب الايراني في مونديال قطر

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

تداول مغردون فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لشاب سعودي من المدينة المنورة يعرب عن دعمه للمنتخب الايراني لكرة القدم في مباراته امام المنتخب الانجليزي.

العالم- السعودية

ويواجه المنتخب الإيراني منافسه منتخب انجلترا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2022.

وتضم تشكيلة المنتخب الإيراني، علي رضا بيرانوند، صادق محرمي، مرتضى بورعلي كنجي، إحسان حاجي صفي ، ميلاد محمدي ، مجيد حسيني ، علي كريمي ، أحمد نوراللهي ، روزبه جشمي، علي رضا جهانبخش ومهدي طارمي.

وجاء المنتخب الإيراني في كأس العالم في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبات إنكلترا وأمريكا وويلز.

وسيكون مونديال 2022 السادس في تاريخ منتخب إيران، والثالث على التوالي.

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