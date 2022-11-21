شاهد/ابتسامة لرئيس الإحتلال تنهي مستقبل رئيسة وزراء بلد عربي!

العالم- تونس

وقال الموقع في تقرير له نقلا عن مصادر حكومية تونسية، إن العلاقات بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة وزرائه متدنية جدا حاليا، مؤكدا أن ابتسامات نجلاء بودن للرئيس الإحتلال إسحاق هيرتسوغ في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ جعلت رحيلها الوشيك أكثر احتمالًا.

وكان مقطع فيديو ظهرت فيه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وكأنها تتبادل الحديث مع رئيس الإحتلال إسحاق هرتسوغ، خلال التقاط الصور التذكارية لقمة المناخ التي انعقدت في شرم الشيخ في مصر، قد أثار ضجة في تونس، إذ اعتبره سلوكا تطبيعيا، مطالبين الحكومة بتقديم توضحيات.

وانتشر مقطع للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بودن -على ما يبدو- في دردشة خاطفة مع الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، ولم تستغرق المحادثة سوى بضع ثوان، ثم انتهت بابتسامة عريضة من بودن.

من جهتها قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” حينها إن هرتسوغ وبودن تبادلا الدعابات، عندما اجتمع زعماء العالم لالتقاط صورة مشتركة في شرم الشيخ.

وأضافت الصحيفة أنه من الواضح أن المحادثة القصيرة بين رئيس الإحتلال وقادة الدول التي لا تعترف رسميا بكيان الإحتلال لم تلق قبولا من قبل الكثيرين في العالم العربي.

يشار إلى انه عقب تداول الفيديو، أصدر مكتب رئاسة الإحتلال الاسرائيلي بيانا كشف فيه النقاب عن تفاصيل واقعة الصورة الجماعية لقادة العالم بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال البيان إن هرتسوغ قدم نفسه لرئيسي وزراء تونس ولبنان، دون رد منهما.