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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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القناة 14 العبرية: إصابة جندي إسرائيلي بجراح بعد رشقه بالحجارة قرب مخيم العروب في الخليل
القناة 14 العبرية: إصابة جندي إسرائيلي بجراح بعد رشقه بالحجارة قرب مخيم العروب في الخليل
مراسل العالم: مقتل عنصر من الفصائل المدعومة تركياً وإصابة آخرين بجروح جراء قصف واشتباكات متبادلة مع قوات قسد على محاور ريف الرقة الشمالي
تركيا تعلن سقوط 3 صواريخ إخرى قرب الحدود مع سوريا
تركيا تعلن سقوط 3 صواريخ إخرى قرب الحدود مع سوريا
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال المتواجدة على مفرق كفيرت جنوب جنين
ال صادق للعالم : تم استهداف منشاتنا الحيوية في كرمانشاه من قبل الموساد الاسرائيلي انطلاقا من كردستان العراق
ال صادق للعالم : اتفقنا مع الحكومة الفدرالية وسلطات كردستان على نشر القوات العراقية علي حدود كردستان لكنه لم ينفذ
ال صادق للعالم : الهجوم البري علي مواقع الجماعات المسلحة في كردستان غير وارد
ال صادق للعالم : طالبنا الحكومة العراقية وسلطات كردستان بنزع سلاح الجماعات الارهابية المسلحة خلال مهلة لاتتجاوز 10 ايام
القناة 14 العبرية: إصابة جندي إسرائيلي بجراح بعد رشقه بالحجارة قرب مخيم العروب في الخليل
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش
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