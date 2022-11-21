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القناة 14 العبرية: إصابة جندي إسرائيلي بجراح بعد رشقه بالحجارة قرب مخيم العروب في الخليل

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

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