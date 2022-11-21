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استشهاد جندي مدافع عن الامن في زاهدان

استشهاد جندي مدافع عن الامن في زاهدان
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

قال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان: إن احد الجنود المكلفين استشهد في هجوم جبان للمسلحين الاشرار على دورية للشرطة تابعة لمخفر جشمة زيارة في مدينة زاهدان.

العالم - ايران

وبحسب تقرير الموقع الخبري لشرطة سيستان وبلوشستان اليوم الاثنين ، قال الرقيب محمد قنبري انه : قبل ساعات ، كان رجال شرطة مخفر جشمة زيارة في مدينة زاهدان يقومون بدوريات في المنطقة الأمنية عندما فاجأ اشرار مسلحون بسيارة بيجو 405 دورية الشرطة واطلقوا النار على رجال الشرطة .

وأضاف ان المسلحين هربوا بسرعة من المكان بعد الهجوم الجبان.

وتابع قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان انه نتيجة إطلاق النار هذا أصيب احد عناصر الدورية "بهزاد براهويي" قبل ان يستشهد فيما اصيب الملازم "مهدي هاشم زهي" بجروح.

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