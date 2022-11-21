شمال سوريا بين التغيير الديمغرافي وإعادة رسم خريطة سيطرة المسلحين

العالم – صدى سوريا

وعند تشيد الصور تقوم هي باختيار سكانه بعناية شديدة بما يضمن لها التحكم به على المدى البعيد في ظل اجتماعات كثيرة تجري بين المجوعات المسلحة والاتراك لاعادة رسم خريطة السيطرة والتحالفات في ريف حلب الشمالي.

وتتواصل الجهود التركية لاعادة هندسة الشمال السوري والتتريك وآخر ما جرى هو اعلان نيتها انشاء تجمع خاص بالتركمان في شمال سوريا، في الظاهر ان انقرة الى جانب محاولتها للتخلص من عبء اللاجئين في اقرب وقت تريد تجذير وجودها شمالا وتثبيتهن قبل دخول اي مفاوضات ذات طابع سياسي مع الحكومة السورية.

وناقش برنامج "صدى سوريا" هذا الموضوع مع عضو لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس الشعب مناف فلاح، والمحلل السياسي محمد العمري.

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