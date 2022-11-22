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الرئاسة المصرية تعلق على مصافحة السيسي وأردوغان في قطر

الرئاسة المصرية تعلق على مصافحة السيسي وأردوغان في قطر
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بالعاصمة القطرية الدوحة".

العالم- مصر

وأضاف "حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين"على حدقوله.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيرة التركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، في أول لقاء منذ عام 2013. وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية، الرئيسين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة، يتصافحان مبتسمين، ومن خلفهما أمير قطر تميم بن حمد.

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