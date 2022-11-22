الرئاسة المصرية تعلق على مصافحة السيسي وأردوغان في قطر

العالم- مصر

وأضاف "حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين"على حدقوله.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيرة التركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، في أول لقاء منذ عام 2013. وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية، الرئيسين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة، يتصافحان مبتسمين، ومن خلفهما أمير قطر تميم بن حمد.