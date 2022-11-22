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الكيان الصهيوني.. إرضاء اليمين المتطرف يصعب مهمة نتنياهو بتشكيل حكومته

الكيان الصهيوني.. إرضاء اليمين المتطرف يصعب مهمة نتنياهو بتشكيل حكومته
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

يسعى رئيس وزراء الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو لإرضاء اليمين المتطرف ولكن ذلك يصعب عليه مهمة تشكيل حكومته.

العالم - الإحتلال

وتجددت، يوم أمس، المفاوضات بين حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده نتنياهو وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف الذي يقوده بتسلئيل سموتريتش.

ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة من رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ قبل أكثر من أسبوع، يواجه نتنياهو إشكالية مطالبة سموتريتش بتكليفه بحقيبة وزارة الحرب. وتحت وطأة ضغوط أمريكية ومحلية، بما في ذلك من حزب "الليكود"، رفض نتنياهو منح سموتريتش هذا الحقيبة .

وأفضت مفاوضات،يوم أمس، مع “الليكود” إلى استعداد سموتريتش للتخلّي عن حقيبة وزارة الحرب، مقابل الحصول على حقيبة المالية بصلاحيات أوسع.

ويقيم سموتريتش بإحدى المستوطنات شمالي الضفة الغربية، وهو داعم قوي للاستيطان ولضم أجزاء واسعة من الضفة لكيان الاحتلال.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت معارضتها للاستيطان في الضفة الغربية.

ووعد نتنياهو في وقت سابق، زعيم حزب "شاس" اليميني الديني بمنحه حقيبة المالية في حكومته القادمة.

ومن جانب آخر، فقد أعلن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد برئاسة ايتمار بن غفير وقف المفاوضات مع "الليكود" بعد التراجع عن منح الحزب حقيبة تطوير الضواحي والنقب والجليل.

وقالت هيئة البث: "قال مسؤولون في (القوة اليهودية) إن (الليكود) تراجع عن موافقته على منح الحزب حقيبة تطوير الضواحي والنقب والجليل، مشددين على أن تسلم هذه الحقيبة كان من أهم وعودهم للناخبين”.

وكان هرتسوغ قد كلّف نتنياهو قبل أكثر من أسبوع بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما يمكن تمديدها لمدة 14 يوما إضافيا بموافقة الرئيس. وينبغي لحكومة نتنياهو الحصول على ثقة 61 من أعضاء الكنيست الـ 120.

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