الادميرال ايراني: مروحيات هجومية وطائرات مسيرة بعيدة المدى ستنضم للقوة البحرية

العالم - ایران

وفي تصريحه اليوم الثلاثاء تحدث الادميرال ايراني عن التقدم الذي حققته ايران في مختلف المجالات العلمية والصناعية بينها انتاج أنواع القطع البحرية والمعدات الجوية والاسلحة الاستراتيجية، مؤكدا أن ايران لها كلمتها في الصعيد الدولي.

وتابع قائلا: اننا وامتثالا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة وضعنا رفع المستوى الدفاعي والاستعداد القتالي كأول موضوع ندرجه في جدول أعمالنا حيث استطاع شباننا العلماء وبالتعاون مع الشركات المعرفية انتاج مختلف أنواع المعدات الدفاعية.

وأشار الى النشاط الذي يسجله سلاح البحر في البحار والمحيطات وقال: لدينا الآن 3 قيادات تنشط في المحيطات تشمل المحيط الهندي والمحيط الاطلسي والمحيط الهادئ حيث تعمل الأساطيل القتالية على توفير أمن الملاحة البحرية والمصالح الإيرانية.

يتبع...