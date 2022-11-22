متحدث القضاء: العدو كشف عن وجهه الحقيقي وسنرغم الارهابيين على الندم

العالم - ايران

واضاف ستايشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء ان هناك ارهابا اعلاميا يمارس ضد ايران وان الارهابيين الاعلاميين قد رسموا السيناريو ومهّدوا لعمل الارهابيين في الشوارع ويأمرون بقتل الرجال والنساء ومن يحافظون على امن البلاد بمظلومية.

ووجه ستايشي نصيحة للارهابيين قائلا ان عليهم ان يرجعوا للتارخ ليروا كيف يتعامل الشعب الايراني مع الارهابيين .

واضاف المتحدث باسم السلطة القضائية ان الشعب الايراني برمته يطالب اليوم الدولة بالتصدي الحازم للارهابيين والقتلة والمخلين بالاقتصاد والارهابيين الاعلاميين والذين هم يبحثون عن تدمير ايران والايرانيين .

يتبع ...