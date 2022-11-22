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متحدث القضاء: العدو كشف عن وجهه الحقيقي وسنرغم الارهابيين على الندم

متحدث القضاء: العدو كشف عن وجهه الحقيقي وسنرغم الارهابيين على الندم
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم السلطة القضائية في ايران مسعود ستايشي ان احداث الشغب التي شهدتها ايران مؤخرا كشفت عن المخططات التي رسمها الأعداء وان العدو قد كشف عن وجهه الحقيقي اليوم حينما يامر بالقتل والارهاب لكن مواجهة الشعب الايراني للارهابيين هي صلبة وترغمهم على الندم.

العالم - ايران

واضاف ستايشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء ان هناك ارهابا اعلاميا يمارس ضد ايران وان الارهابيين الاعلاميين قد رسموا السيناريو ومهّدوا لعمل الارهابيين في الشوارع ويأمرون بقتل الرجال والنساء ومن يحافظون على امن البلاد بمظلومية.

ووجه ستايشي نصيحة للارهابيين قائلا ان عليهم ان يرجعوا للتارخ ليروا كيف يتعامل الشعب الايراني مع الارهابيين .

واضاف المتحدث باسم السلطة القضائية ان الشعب الايراني برمته يطالب اليوم الدولة بالتصدي الحازم للارهابيين والقتلة والمخلين بالاقتصاد والارهابيين الاعلاميين والذين هم يبحثون عن تدمير ايران والايرانيين .

يتبع ...

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متحدث القضاء: العدو كشف عن وجهه الحقيقي وسنرغم الارهابيين على الندم

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