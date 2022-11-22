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العميد غلامي: إيران تستضيف البطولة العسكرية العالمية للتايكواندو

العميد غلامي: إيران تستضيف البطولة العسكرية العالمية للتايكواندو
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

 أعلن قائد جامعة الإمام الحسين (ع) التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد "نعمان غلامي"، عن استعداد إيران للدورة السادسة والعشرين للبطولة العسكرية العالمية للتايكواندو.

العالم - ايران

وقال العميد نعمان: ستقام هذه المنافسات في فترة 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في العاصمة طهران وتستمر لستة أيام.

وأضاف، أن الرياضة في القوات المسلحة لها مكانة وأهمية خاصة، ووفقًا لما صرح به سماحة قائد الثورة الإسلامية،تم اتخاذ اجراءات لمشاركة القوات العسكرية في الرياضة لخلق فخر في هذا المجال.

وأشار إلى أن الرياضة توفر فرصة لنقل رسائل الثورة الاسلامية قائلا: بعد الحرب العالمية الثانية، تم تشكيل المجلس الدولي للرياضة العسكرية و جرت مسابقات للقوات العسكرية في مختلف الفروع الرياضية على شكل هذا المجلس.

ولفت الى ان ايران لطالما نشطة في هذه المسابقات وشاركت في أكثر من 400 حدث استضافت 40 منه.

ولفت إلى أن إيران لها تاريخ ومكانة مهمة في هذه المسابقات، مضیفا: يستضيف الحرس الثورة الإسلامية هذا العام المسابقات التي ستقام بمشاركة رياضيين من 10 دول مختلفة.

وقال: تشارك كازاخستان وباكستان وروسيا وسلوفينيا ونيبال والكاميرون وإسبانيا والبرازيل وعمان في المسابقات.

وأكد على أن إقامة هذا الحدث وحضور هذه الفرق تدل على مكانة الجمهورية الإسلامية الايرانية في مجال الرياضة مضيفا: سيشارك 16 لاعبين إيرانيين في فئتي الرجال والنساء في قسمين الكيورغي والبومسي للتايكواندو.

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