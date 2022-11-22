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خاب الصهاينة والمتصهينون.. فلسطين حاضرة في مونديال قطر

الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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