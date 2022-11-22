محمد صلاح سيشارك في مباراة ليفربول وتشيلسي بـ'الدوري الإنجليزي'

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ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج، يوم الأحد 2 يناير.

وتخوف ليفربول من إمكانية فقدان خدمات الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني ونابي كيتا في تلك المباراة حيث سيتعين عليهم التوجه إلى معسكرات منتخباتهم للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وستنطلق البطولة الإفريقية في الكاميرون في الفترة بين 9 يناير وحتى 6 فبراير.

وذكرت تقارير صحفية قبل يومين أن ليفربول يستطيع الاعتماد على خدمات محمد صلاح أمام تشيلسي بعد التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعززت صحيفة "ميرور"، منذ قليل، صحة تلك التقارير حيث أكدت أن هناك اتفاقًا بالفعل بين الاتحاد المصري لكرة القدم وليفربول بشأن موعد انضمام محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة.

وأوضحت أن ليفربول حصل على موافقة الاتحاد المصري بمشاركة محمد صلاح أمام كتيبة توماس توخيل، وبعد ذلك سيتجه إلى معسكر المنتخب الوطني.

وأفادت أن ذلك الأمر يعني إنه حتى إذا تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، فإن ليفربول لن يفتقد خدمات محمد صلاح إلا في مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي وذلك أمام برينتفورد وكريستال بالاس.

ولكن محمد صلاح سيغيب عن مباريات أخرى لـ ليفربول في مختلفة، بعيدا عن الدوري الإنجليزي، حيث لن يشارك أمام آرسنال في مباراتي نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وأمام شروزري في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشارت إلى إنه يتبقى في الوقت الحالي معرفة ما إذا كان ذلك الأمر ينطبق كذلك على ماني وكيتا، بعد التوصل مع الاتحاد السنغالي والغيني لكرة القدم للحصول على موافقتهما بمشاركة الثنائي ضد البلوز.