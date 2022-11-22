الفياض يلتقي بارزاني ويؤكدان ضرورة حل القضايا العالقة بين بغداد واربيل

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وقال بيان للهيئة ، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض استقبل رئيس منطقة كردستان العراق نجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أن "الفياض رحب في مستهل اللقاء بزيارة الوفد وعبر عن تقديره لأهمية وحدة المواقف الوطنية، وضرورة توحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد".

وأكد الفياض بحسب البيان، ضرورة المضي بالتفاهمات لحلحلة جميع القضايا العالقة بين بغداد واربيل".

من جانبه، أكد بارزاني "اهمية ادامة تنسيق المواقف وانصاف الجهود والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق بفضل جميع صنوف القوات الأمنية، وضرورة تعزيز التواصل لمنع تحركات فلول داعش الارهابي".