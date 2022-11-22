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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزير الداخلية الايراني يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق حول الاضطرابات الاخيرة تضم ممثلين عن الاجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة
مصادر بحرينية: النظام يعتقل نجل المعارض المعتقل حسن مشيمع وابن شقيقته فور وصولهما للاعتصام أمام مركز كانو للمطالبة بتمكينه من العلاج
قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران يدعو سكان المنطقة الشمالية في العراق الى الابتعاد عن مقار ومراكز تجمعات الارهابيين
فوات حرس الثورة تعلن عن استهداف مقر الجماعة الارهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك
القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في ايران تعلن عن شنها جولة جديدة من الهجمات ضد الجماعات الإرهابية المتمركزة في منطقة كردستان العراق
وزير الداخلية الايراني يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق حول الاضطرابات الاخيرة تضم ممثلين عن الاجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.