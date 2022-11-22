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وزير الداخلية الايراني يعلن عن تشكيل لجنة تحقيق حول الاضطرابات الاخيرة تضم ممثلين عن الاجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة

الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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