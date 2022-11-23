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أردوغان يؤكد أن بلاده ستواصل'اجتثاث'الإرهابيين في سورية

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

هكذا بات المشهد في الشمال السوري، اثار الضربات التركية واضحة، قصف اعتبرته انقرة رد على التفجير الذي استهدف اسطنبول قبل نحو اسبوعين.

العالم - خاص بالعالم

واكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ان بلاده ستقوم باجتثاث الإرهابيين من مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب، شمالي سورية، واضاف ان العملية البرية ستتم في الوقت الذي تراه بلاده مناسبا.

واوضح اردوغان، ان لدى بلاده الوسائل لملاحقة ومعاقبة الإرهابيين المتورطين في الهجمات ضدها داخل وخارج حدودها، لافتا الى انه على الدولتين السورية والعراقية ن????? المناطق التي جعلتها تركيا آمنة، لان هذه الخطوات ستضمن أيضا سلامة أراضي سورية والعراق".

وقال رجب طيب أردوغان الرئيس التركي:"إن عمليتنا بطائراتنا وبنادقنا وطائراتنا بدون طيار هي مجرد البداية. وتصميمنا على حماية جميع حدودنا الجنوبية بمنطقة أمنية أقوى اليوم من أي وقت مضى، وسنواصل عملياتنا الجوية دون انقطاع وسندخل أراضي الإرهابيين في الوقت الذي يبدو مناسبا لنا.

بخصوص العلاقات مع دمشق، يبدو أن اردوغان بات يعي تماما ان لا امان ولا استقرار لبلاده دون علاقات ايجابية معها، وهو ما جعله يؤكد انه من الممكن ان يلتقي نظيره السوري بشار الاسد.

واضاف انه لا يوجد خصومة دائمة في السياسة، وانه سيقوم بخطوة لقاء الرئيس الاسد في النهاية.

اما على الارض فلا يزال الوضع معقدا وغير واضح المعالم، خصوصا في ظل التأكيدات التركية بان العملية مستمرة وقد تصبح برية، بالمقابل اشار المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتيف، الى ان موسكو طلبت من انقرة الامتناع عن شن هجوم بري شامل في سورية، لأن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تصاعد العنف.

ويؤكد مراقبون ان تركيا لا يمكنها ان تحقق الهدوء والامان الاقليمي لها عبر اعتمادها على العمليات العسكرية داخل الاراضي السورية ودعم الجماعات الارهابية المسلحة فيها، بل ان الاستقرار يتحقق في وجود الجيش السوري على الحدود ومكافحة جميع انواع الجماعات الارهابية المسلحة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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