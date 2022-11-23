عبداللهيان: تبادل الرسائل مع أمريكا مازال متواصلا

العالم - خاص بالعالم

يقول امير عبداللهيان إن تبادل الرسائل بين ايران وامريكا مستمر عن طريق الاتحاد الاوروبي والدول الوسيطة من أجل رفع الحظر عن بلاده، مؤكدا أن ايران غير مستعدة تماما عن التنازل والتراجع عن خطوطها الحمر.



وقال حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني:"رغم المواقف غير البناءة لأمريكا والدول الاوروبية الثلاث خلال الاسابيع الثمانية الماضية في الحوار بشأن رفع الحظر، فإن ايران ستبقي باب الاتصال مع امريكا مفتوحا عن طريق الاتحاد الاوروبي وبعض الوسطاء.. ايران لم ولن تتجاوز خطوطها الحمراء أثناء هذه الاتصالات".



تحدث امير عبداللهيان عن الأعمال الإرهابية ضد بلاده خلال الشهرين الاخيرين والمقصود هنا التهديدات الارهابية الموجهة من الزمر الارهابية التي تتخذ مواقع في منطقة كردستان العراق.



حيث اشار الى المشاورات الدبلوماسية المتخذة واللقاءات المتعددة في بغداد وطهران مع وفود أمنية عالية المستوى من حكومة بغداد المركزية وحكومة كردستان العراق.



وأكد حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني:"إن هذه اللقاءات اسفرت عن اتفاقيات عديدة من بينها تعهد حكومة العراق المركزية بإبعاد الارهابيين عن حدود ايران، إننا نتابع مع الأخوة العراقيين التطبيق العملي للاتفاقيات، واذا استقرت القوات العراقية على الحدود المشتركة بين ايران واقليم كردستان، وضمنت تحقيق الأمن في هذه المناطق، عندها لن نكون بحاجة الى مواجهة ما يهدد وحدة أراضينا".



وفي جانب آخر من مؤتمره الصحافي تطرق أمير عبداللهيان الى تدخل الغرب في الشؤون الداخلية الايرانية خلال الاسابيع الاخيرة حيث انتقد بشدة مواقف دول الترويكا الاوروبية والمواقف الامريكية تجاه الاحداث في ايران.

وحول الحرب الروسية الاوكرانية واتهام ايران بتسليم طائرات مسيرة الى روسيا قال أمير عبداللهيان إنه اكد فيما سبق أن ايران وروسيا وقبل اندلاع الحرب في اوكرانيا وفي وقت لم يكن فيه موضوع الحرب مطروحا تبادلتا بعض التجهيزات الدفاعية.



ومن بين ذلك بيع عدد محدود من المسيرات الايرانية لروسيا، موضحا أن اوكرانيا لم تقدم اي دليل على استخدام مسيرات ايرانية في الحرب، وبالنهاية التقى وفدان سياسيان وعسكريان ايراني واوكراني في دولة ثالثة وتم بحث هذه المواضيع وستتواصل التحقيقات بهذا الشأن.

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