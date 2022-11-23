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واشنطن تسمح لعدد من دول الاتحاد الأوروبي بشراء النفط الروسي

واشنطن تسمح لعدد من دول الاتحاد الأوروبي بشراء النفط الروسي
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية رخصة عامة تحتوي جملة من التوضيحات حول القيود المفروضة على النفط الروسي، حيث سمحت لعدد من دول الاتحاد الأوروبي غير الساحلية بشرائه.

العالم - أوروبا

وسمحت واشنطن بالمعاملات المالية المتعلقة بتوريد النفط الروسي لبلغاريا وكرواتيا، وعدد من البلدان غير الساحلية في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الوزارة أنه لن يتم تطبيق سقف أسعار النفط الروسي، في حال تكريره خارج روسيا.

وجاء في البيان: "في حال معالجة النفط الخام إلى حد كبير خارج أراضي روسيا لن تسري عليه قيود الحد الأقصى للسعر، وذلك إن تم تكريره أو خضع لتحول كبير، وفقد المنتج هويته وتحول إلى منتج جديد باسم وخصائص واستخدامات جديدة".

كما سمحت الولايات المتحدة بالمعاملات المتعلقة بتفريغ النفط الروسي فقط في حالات الطوارئ وبينها الخطر على حياة طواقم الناقلات التي تحمله، ولضرورات حماية البيئة.

وسمحت واشنطن بجميع المعاملات المتعلقة بالنقل البحري للنفط الخام إلى اليابان من مشروع "سخالين-2" الروسي حتى 30 سبتمبر 2023، شريطة أن "يتم استيراد منتجات "سخالين-2" إلى اليابان حصرا".

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن القيود المفروضة على أسعار النفط الروسي التي خططت لها دول مجموعة السبع، لا تلغي الحظر الذي تم فرضه على استيراده إلى الولايات المتحدة.

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واشنطن تسمح لعدد من دول الاتحاد الأوروبي بشراء النفط الروسي

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