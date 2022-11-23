شاهد.. مفاجآت عجيبة في مونديال قطر فاقت التوقعات!

المباريات الجذابة والرائعة التي شهدناها في اليوم الثالث ونتائجها الغريبة والعجيبة التي فاقت التوقعات رفعت حرارة إثارة بطولة كأس العالم أعلى من ذي قبل، وكأن هذا الكأس مليء بالمفاجآت حقاً.

في المباراة الأولى التي أقيمت الاربعاء، ورغم أن السعوديين كانوا متأخرين عن خصمهم الشهير وصاحب الألقاب بهدف واحد، إلا أنهم سجلوا النصر على ميسي ورفاقه الأرجنتينيين بردة غريبة وأنهوا اللقاء بهدفين مقابل هدف يتيم.

أما المباراة الثانية التي اقيمت هذا اليوم فكانت بين الدنمارك وتونس، فرغم جهود لاعبي الفريقين للوصول إلى شباك الجانب المقابل إلا أن معظم محاولاتهم منيت بالفشل وأنهيا أول مباراة لهما بالتعادل السلبي.

المكسيك وبولندا كانا الفريقين الذين خاضا المباراة الثالثة مساء الاربعاء والتي خيم عليها التعادل السلبي ليحقق كلًا منهما نقطة بالمجموعة التي تضم كلًا من الأرجنتين والسعودية، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

أما المباراة الأخيرة مساء الاربعاء فكانت بين حامل لقب البطولة السابقة للمونديال أي منتخب فرنسا من دون حضور أفضل لاعب في العالم بين صفوفه مقابل المنتخب الأسترالي.

ناقش برنامج "فار" هذا الموضوع مع اللاعب السابق والمدرب الايراني حسين سيد صالحي.

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