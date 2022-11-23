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من دعت لهجوم الناتو على ايران بذريعة الدفاع عن الشعب؟

من دعت لهجوم الناتو على ايران بذريعة الدفاع عن الشعب؟
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه الصحفية المناوئة للثورة وايران مسيح علي نجاد ، تجري مقابلة مع قناة " اينتر نلشيونال" السعودية ، حيث تدعو الناتو الى مهاجمة ايران !.

العالم - ايران

طبعا تاريخ حياة هذه الشخصية في الماضي وتصريحاتها المتوترة والهيستيرية تظهر أنها لا تتمتع بتوازن عقلي.

فبينما تدعي دعمها للإيرانيين الذين تزعم ​​أن الجمهورية الإسلامية قتلتهم ، تطلب من الناتو شن هجوم عسكري على البلاد، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مقتل العديد من الإيرانيين.

بالطبع لو كان لدى الغرب أدنى أمل في حل عسكري لإجراء التغييرات التي يريدها في إيران ، لما كان يتردد للحظة ولن ينتظر الطلبات المهينة لأمثال علي نجاد.

مشروع تقسيم إيران وتدميرها سيفشل بالتأكيد ، لكن الشعب الإيراني لن ينسى أبداً هذا القدر من القذارة والحقد.

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من دعت لهجوم الناتو على ايران بذريعة الدفاع عن الشعب؟