شاهد.. ما هي رسائل تفجيري القدس المحتلة؟

العالم – خاص بالعالم

وأضاف التايه في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن الرسالة هي ان الشعب الفلسطيني ماض في مقاومته وكفاحه ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي.

واوضح التايه، أن المقاومة تاتي في سياق النضال الفلسطيني منذ مئة عام، ولكن اشتد منذ معركة سيف القدس وخاصة آخر ثلاثة شهور، سواء عمليات نوعية فردية او جماعية، كعرين الاسود وكتيبة جنين.

ورأى الباحث والمختص بالشأن الاسرائيلي، ان التفجيرين في القدس المحتلة هو عمل منظم، وتقف ورائه جهة معينة او مجموعة افراد قليلة من المقاومين الفلسطينيين.

هذا وقتل مستوطن واصيب ثمانية عشر اخرون في انفجارين منفصلين وقعا قرب مدينة القدس المحتلة.



وقالت سلطات الاحتلال إن اثني عشر شخصا أصيبوا جراء انفجار وقع في شارع شعاري بالقدس. فيما ذكرت صحيفة يدعوت احرنوت أن خمسة من المصابين دخلوا مرحلة حرجة، وتحدثت أنباء عن مقتل شخص في الحادث. ووفقا لوسائل اعلام عبرية فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة وضعت داخل كيس قرب حافلة، وتحقق الشرطة في الملابسات.كما أعلن جيش الاحتلال اصابة ثلاثة اشخاص في تفجير ثان في حي راموت الاستيطاني.

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