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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لرئيس الوزراء البيلاروسي: تتمتع إيران وبيلاروسيا بقدرات متنوعة وموفقة لتطوير التعامل مع بعضهما

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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