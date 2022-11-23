الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
١١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الأمن الداخلي للاحتلال: ما حدث في القدس هجوم مركب معقد في ساحتين والذي يبدو أنه نتيجة بنية تحتية منظمة

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

شاهد.. بنية تحتية منظمة تضرب بقوة عمق كيان الاحتلال

شاهد بالفيديو.. ادارة بايدن تلطخ يدها بدم خاشقجي عبر طريقة مثيرة للاشئمزاز !

العراق والكويت يؤكدان على إدامة التعاون المتبادل بمختلف المستويات

بدء المباراة بين المغرب وكرواتيا

دمشق: البيان الختامي لاجتماع أستانا يلبي تطلعات سوريا