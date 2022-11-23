شاهد.. بنية تحتية منظمة تضرب بقوة عمق كيان الاحتلال

خاص العالم

إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي أكدت مقتل أحد المصابين في التفجير الذي وقع في شارع شعاري بالقدس. وأوضحت سلطات الاحتلال إن 12 شخصا أصيبوا جراء الانفجار، الذي وقع نتيجة عبوة وضعت داخل كيس قرب محطة مركزية للحافلات، فيما ذكرت صحيفة يدعوت احرنوت أن خمسة من المصابين دخلوا مرحلة حرجة. جيش الاحتلال اعلن أيضا إصابة ثلاثة اشخاص في تفجير ثان في حي راموت الاستيطاني.

وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، قال إن ما حدث في القدس هجوم مركب معقد في ساحتين، ويبدو أنه نتيجة بنية تحتية منظمة، فيما أفادت القناة السابعة العبرية، أن التقديرات الأمنية تفيد بأن خلية مقدسية ممولة من حماس مسؤولة عن الهجوم المزدوج في القدس.

الاعلام العبري تحدث عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين في كريات موشيه بالقدس للاشتباه بنيتهم تنفيذ هجوم دون تقديم أي معلومات اخرى وسط حالة من القلق تسود المؤسسة الامنية في الكيان، حيث عزز الاحتلال منطقة القدس بوحدات خاصة وسط مخاوف من مزيد من الهجمات ومحاولة تحديد البنية التحتية لمنفذي الهجوم.

وفي الضفة الغربية، استشهد الفتى الفلسطيني أحمد أمجد شحادة برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة نابلس. كما اصيب أربعة آخرون خلال اقتحام قوة اسرائلية كبيرة المنطقة الشرقية في نابلس في مواجهات استخدم فيها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.

سرايا القدس كتيبة نابلس، استهدفت من جهتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مدينة نابلس، مؤكدة أنها أوقعت قوات الاحتلال في حقل من النيران، من جهتها أيضا أعلنت مجموعة عرين الأسود أن عناصرها خاضوا الى جانب كتيبة نابلس اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في محيط قبر يوسف والمنطقة الشرقية.

