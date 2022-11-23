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امير عبد اللهيان:في اذار الماضي كان لنا اتفاق بخصوص تبادل السجناء مع الجانب الاميركي

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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