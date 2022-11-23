روسيا: نتعاون مع أكثر من 100 دولة ومن المستحيل عزلنا

العالم - روسيا

وقال فومين في أعقاب جلسة وزراء دفاع بلدان آسيان والشركاء في آلية التفاعل بين وزارات الدفاع لعشر دول في جنوب شرق آسيا "SMOA plus" في مدينة سيام ريب الكامبودية: "تجاوز عدد بلدان العالم التي تتعاون مع وزارة الدفاع الروسية 100 دولة. ومن الأمثلة الصارخة على غياب العزلة مؤتمر الأمن الدولي الذي عقد في موسكو في أغسطس الماضي، والذي جمع أكثر من 700 مندوب من 70 دولة و6 منظمات دولية".

وأضاف: أن هذا المؤتمر شارك فيه أيضا ممثلون عن عدد من المنظمات غير الحكومية بما فيها الغربية.

وبين الأمثلة الأخرى ذكر فومين مشاركة روسيا في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في كامبوديا والمشاركة في اللقاءات في إطار قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر الجاري.

وتابع: "في اجتماع "SMOA plus" اليوم ناقشنا على قدم المساواة مع الجميع المشكلات الملحة في مجال الأمن. وتم استقبال خطابنا باهتمام وانعكست المبادرات حول التعاون العملي التي طرحناها في الوثيقة النهائية".