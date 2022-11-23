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فيما كانت فرنسا في حالة إنكار..

جونسون: ألمانيا فضلت هزيمة أوكرانية سريعة على صراع طويل الأمد

جونسون: ألمانيا فضلت هزيمة أوكرانية سريعة على صراع طويل الأمد
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إنّ فرنسا كانت في حالة إنكار حول احتمال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، متهماً الحكومة الألمانية بأنها فضلت في البداية هزيمة عسكرية أوكرانية سريعة على صراع طويل الأمد.

العالم - أوروبا

وقال جونسون في حديث لشبكة "سي إن إن" البرتغالية، إنّ "مواقف الدول الغربية تباينت على نطاق واسع" قبل أن تبدأ موسكو العملية العسكرية في أوكرانيا، مستهدفاً ثلاث دول رائدة في الاتحاد الأوروبي في تعليقات من غير المرجح أن تكون موضع ترحيب في العواصم الأوروبية.

ولفت إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي احتشدت لاحقاً خلف أوكرانيا وتقدم الآن دعماً ثابتاً، فيما لم يكن هذا هو الحال في الفترة التي سبقت العملية العسكرية".

وأشار إلى أنّ "الرأي الألماني كان في مرحلة ما أنه إذا كان هذا سيحدث (العملية العسكرية)، وهو ما سيُعدّ كارثة، فسيكون من الأفضل أن ينتهي الأمر برمته بسرعة، وأن تنهار أوكرانيا".

كذلك قال جونسون إنّ "الفرنسيين كانوا في حالة إنكار حتى اللحظة الأخيرة"، منتقداً أيضاً ردة فعل إيطاليا الأولية على التهديد بالعملية.

وأوضح أنّ الحكومة الإيطالية في ذلك الوقت بقيادة ماريو دراغي، كانت "في مرحلة ما تقول ببساطة إنها لن تكون قادرة على دعم الموقف الذي نتخذه"، نظراً لاعتمادها "الهائل" على الهيدروكربونات الروسية.

وبيّن جونسون إنّه بمجرد أن شنت روسيا عمليتها العسكرية في شهر شباط/فبراير، تغيرت المواقف في جميع أنحاء أوروبا بسرعة.

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