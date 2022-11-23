الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين: تنفيذ الاتفاقات بين أذربيجان وأرمينيا يساعد على التوصل إلى معاهدة سلام

بوتين: تنفيذ الاتفاقات بين أذربيجان وأرمينيا يساعد على التوصل إلى معاهدة سلام
الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ القرارات المتعلقة بترسيم الحدود والنقل والمسائل الإنسانية ستسمح لباكو ويريفان بالتوصل إلى معاهدة سلام.

العالم - روسيا

وقال بوتين في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، المنعقدة حاليا في يريفان: "لا يمكن تحقيق تطبيع مستقر للعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان إلا من خلال التنفيذ المستمر لهذه الاتفاقات (التي تم التوصل إليها في وقت سابق) بشأن قضايا ترسيم الحدود وفتح وسائل النقل وحل المشاكل الإنسانية. نأمل أن يؤدي ذلك في النهاية إلى ابرام معاهدة سلام بين يريفان وباكو".

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الأرمينية يريفان للمشاركة في قمة رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

واستقبل رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، الرئيس الروسي في مطار زفارتنوتس في العاصمة.

وكانت آخر مرة يزور فيها الرئيس الروسي يريفان في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

أرمينيا تقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول ناغورنو كاراباخ

اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان مع بلينكن بواشنطن

'أرمينيا وأذربيجان' تتبادلان الاتهامات بقصف على الحدود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين: تنفيذ الاتفاقات بين أذربيجان وأرمينيا يساعد على التوصل إلى معاهدة سلام

في حوار حصري للعالم.. شاهد.. معارض سعودي يكشف خبايا ما يخطط له إبن سلمان

شاهد بالفيديو.. معارض سعودي: من ينتقد سلطات الرياض مصيره قعر السجن حتى لو كان طفلاً

بالفيديو.. نشطاء يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الرأي بالسعودية بحجة دعمهم لقطر

بالفيديو.. قتيل وعدة إصابات في صفوف المستوطنين بتفجيرين في القدس الغربية

بالفيديو.. استشهاد طفل وإصابة العشرات في نابلس برصاص قوات الإحتلال