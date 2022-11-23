فيديو.. الطيران التركي يعاود قصف المنشآت النفطية والغازية في شمال سوريا

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كما افاد مراسلنا ان القواعد العسكرية التركية غير الشرعية المتمركزة في محيط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي استهدفت بقذائف المدفعية محيط مدينة تل رفعت وقرى الزيارة وإحرص وحربل والبيلونية ودير جمال شمال غرب حلب، مبينا ان المعلومات الأولية تشير إلى اقتصار الأضرار على الماديات.

وفي وقت سابق خرجت منشأة توليد كهرباء السويدية في ريف الحسكة، عن الخدمة بسبب توقف ضغط الغاز الوارد من معمل غاز السويدية بريف مدينة المالكية بعد استهدافه من قبل الطيران الحربي التركي.

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مدير عام شركة كهرباء الحسكة أنور عكلة أن الكمية التي كانت تنتجها المنشأة تقارب 50 ميغاواط في الساعة كانت تغذي مدينة القامشلي وريفها، وعدداً من بلدات ومدن الريف الشمالي الشرقي من المحافظة، كما كان يعتمد عليها في تأمين التيار الكهربائي للخطوط الخدمية في مدينة الحسكة من (دوائر رسمية ومشاف ومراكز صحية ومخابز ومطاحن) في حال توقف تزويد المحافظة بالكميات الكهربائية من سد الطبقة.