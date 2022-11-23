الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو.. الطيران التركي يعاود قصف المنشآت النفطية والغازية في شمال سوريا

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في سوريا أن القوات التركية عاودت مساء اليوم قصفها المنشآت النفطية والغازية المكونة من آبار ومحطات نفط ومعامل غاز في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا بالطائرات الحربية والمسيرة.

العالم - سوريا

كما افاد مراسلنا ان القواعد العسكرية التركية غير الشرعية المتمركزة في محيط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي استهدفت بقذائف المدفعية محيط مدينة تل رفعت وقرى الزيارة وإحرص وحربل والبيلونية ودير جمال شمال غرب حلب، مبينا ان المعلومات الأولية تشير إلى اقتصار الأضرار على الماديات.

وفي وقت سابق خرجت منشأة توليد كهرباء السويدية في ريف الحسكة، عن الخدمة بسبب توقف ضغط الغاز الوارد من معمل غاز السويدية بريف مدينة المالكية بعد استهدافه من قبل الطيران الحربي التركي.

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مدير عام شركة كهرباء الحسكة أنور عكلة أن الكمية التي كانت تنتجها المنشأة تقارب 50 ميغاواط في الساعة كانت تغذي مدينة القامشلي وريفها، وعدداً من بلدات ومدن الريف الشمالي الشرقي من المحافظة، كما كان يعتمد عليها في تأمين التيار الكهربائي للخطوط الخدمية في مدينة الحسكة من (دوائر رسمية ومشاف ومراكز صحية ومخابز ومطاحن) في حال توقف تزويد المحافظة بالكميات الكهربائية من سد الطبقة.

روابط ذات صلة

سوريا وبيلاروس توقعان 6 اتفاقيات في مجالات عدة

منشأة توليد كهرباء بريف الحسكة تخرج عن الخدمة نتيجة القصف التركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كنعاني لوزير خارجية بريطانيا: انت تدعم رسميا غرفة الحرب ضد الشعب الإيراني

الطيران التركي يقصف منطقة حدودية بين العراق وسوريا

مقتل مستوطن طعنا إثر شجار قرب 'تل أبيب'

مفاجآت 'مونديال قطر' تستمر… خسارة مدوية للمنتخب الألماني أمام نظيره الياباني

اسلامي: زيارات مسؤولي الذرية الدولية تجري وفقا للتوافقات الحاصلة

بالفيديو.. عبداللهيان: تبادل الرسائل مع أمريكا مازال متواصلا