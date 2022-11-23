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وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرا بإصابته ليل أمس خلال المواجهات مع قوات العدو لدى اقتحامها نابلس

الأربعاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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