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الأمن الصومالي يقضي على 49 من مسلحي جماعة ’الشباب’

الأمن الصومالي يقضي على 49 من مسلحي جماعة ’الشباب’
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الصومالية القضاء على 49 من مسلحي جماعة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي بعملية خاصة في إقليم شبيلي السفلى.

العالم - أفریقیا

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن بيان أصدرته وزارة الإعلام والسياحة والثقافة، أن عددا آخر من مسلحي الشباب أصيبوا بجروح، "خلال عملية مخططة نفذتها أجهزة الأمن الوطنية والمخابرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين في منطقة "بولو مدينو" التابعة لإقليم شبيلي السفلى".

وكانت جماعة الشباب المصنفة إرهابية تبنت، مطلع الشهر الجاري، هجوما هو الأكثر دموية في البلاد منذ نحو خمس سنوات، وأدى الهجوم الذي تم تنفيذه بسيارتين مفخختين في مقديشو إلى مقتل 116 شخصا، وإصابة أكثر من 320 آخرين.

وقبل أيام دخل مسلح منفرد قاعدة عسكرية في الصومال وقتل على الأقل ثلاثة من أفراد قوات حفظ السلام الكينية، في هجوم تبنته "الشباب".

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الأمن الصومالي يقضي على 49 من مسلحي جماعة ’الشباب’