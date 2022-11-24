مونديال قطر 2022 يتصدر تويتر بقوة

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كما تطرق البرنامج إلى المطالبة باطلاق سراح الحقوقي محمد القحطاني الذي انهى مدى محكوميته لكنه ما زل مجهول المصير في معتقلات السلطات السعودية.

البرنامج أيضا تطرق الى الصفعات التي يتلقاها الإعلام الإسرائيلي في مونديال قطر 2022 والذي يحاول بقوة فرض نفسه على المجتمعات العربية من خلال الرياضة.

وإختتم البرنامج بالتطرق إلى فيروز، صوت لبنان. السيدة التي يتفق الجميع على احترامها ومحبتها، بعد ما غنت لفلسطين والقدس. وصدحت بقولها الان الان وليس غدا اجراس العودة فلتقرع. فيروز احتفلت هي والعالم العربي كله بعيد ميلادها السابع والثمانين

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