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السلطة تسلم جثة مستوطن للاحتلال

السلطة تسلم جثة مستوطن للاحتلال
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

سلمت السلطة الفلسطينية فجر اليوم جثة المستوطن "تيران فرو" الى الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" والذي كان محتجزا في جنين.

العالم- فلسطين

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بأنه بعد جهود ما تسمى "المنظومة الأمنية الإسرائيلية"، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، يتم الآن نقل جثة تيران بيرو الذي قُتل في حادث سير، إلى عائلته.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية "اختطف مقاومون فلسطينيون الجثة بعدما أوقفوا سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني كانت في طريقها لتسليمها للاحتلال".

واشارت الصحيفة أمس الاربعاء الى محاولات مسؤولين في جيش الاحتلال مع قادة في السلطة لإعادة الجثة المحتجزة في مخيم جنين منذ ليلة الاربعاء.

كما أشارت وسائل إعلام عبرية، بأنّ حادث السير أسفر عن إصابة مستوطنين في جنين، ووصفت جراحهما بالخطرة، قبل إعلان مقتل أحدهما في وقت لاحق.

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