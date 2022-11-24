رفض شعبي للتواجد الإسرائيلي في مونديال قطر 2022

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"محمد خميس" غرد: "غضب في الإعلام الإسرائيلي. الجميع هنا في قطر يُقاطعنا الشباب السعودي والمصري والقطري كان الأكثر رفضاً للظهور معنا. محلل القناة الثانية عشرة الإسرائيلية كلام نتنياهو أن الشعوب العربية جاهزة للتطبيع كله كذب في كذب، لا أحد يُريد مجرد الحديث معناحيا الله الشباب العربي."

حساب "صوت الحق" ايضا غرد: "الإعلام الإسرائيلي يواجه رفض ومقاطعة في مونديال قطر. أثبتت الشعوب العربية الان أنها ضد التطبيع وانها في واد وحكامها في واد اخر،لأن الفلسطين بالنسبةلهم هي قضية عربية وإسلاميةوأن الصهاينة هم العدو،رغم أن أصواتا كثيرة حاولت استبدالها بعدوٍ وهمي آخر هو إيران،التي أيدت المقاومة."

أما "فهد الغفيلي" فكتب: "ما يقوم به المشجعون العرب في قطر يُثلج الصدور ويُعرّي كل اتفاقيات التطبيع التي وقّعتها الأنظمة العميلة. هنا أحد مراسلي الاحتلال في بث مباشر، لتفاجئه الجماهير العربية بهتافات: "يلا يلا يلا .. إسرائيلي برا"."