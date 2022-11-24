الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٨:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

رفض شعبي للتواجد الإسرائيلي في مونديال قطر 2022

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

أمور ملفتة كثيرة تشهدها منافسات كأس العالم في قطر. منها ظهور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متشحا بالعلم القطري ومشجعا لمنتخب قطر بعد سنوات من الحصار والتهديد بحرب على الدوحة. لكن الملفت الأكثر في المنافسات الصفعات التي يتلقاها الإعلام الإسرائيلي الذي يحاول بقوة فرض نفسه على المجتمعات العربية من خلال الرياضة، لكن المشجعين العرب لهم رأي مختلف تمام

العالم - هاشتاغ

"محمد خميس" غرد: "غضب في الإعلام الإسرائيلي. الجميع هنا في قطر يُقاطعنا الشباب السعودي والمصري والقطري كان الأكثر رفضاً للظهور معنا. محلل القناة الثانية عشرة الإسرائيلية كلام نتنياهو أن الشعوب العربية جاهزة للتطبيع كله كذب في كذب، لا أحد يُريد مجرد الحديث معناحيا الله الشباب العربي."

حساب "صوت الحق" ايضا غرد: "الإعلام الإسرائيلي يواجه رفض ومقاطعة في مونديال قطر. أثبتت الشعوب العربية الان أنها ضد التطبيع وانها في واد وحكامها في واد اخر،لأن الفلسطين بالنسبةلهم هي قضية عربية وإسلاميةوأن الصهاينة هم العدو،رغم أن أصواتا كثيرة حاولت استبدالها بعدوٍ وهمي آخر هو إيران،التي أيدت المقاومة."

أما "فهد الغفيلي" فكتب: "ما يقوم به المشجعون العرب في قطر يُثلج الصدور ويُعرّي كل اتفاقيات التطبيع التي وقّعتها الأنظمة العميلة. هنا أحد مراسلي الاحتلال في بث مباشر، لتفاجئه الجماهير العربية بهتافات: "يلا يلا يلا .. إسرائيلي برا"."

روابط ذات صلة

مراسل قناة عبرية: الجماهير السعودية رفضت مقابلتنا في قطر

مزاعم "اسرائيل" التصعيدية ضد ايران الى أين؟

الكويت تقرر فصل مسؤولة بمدرسة أجنبية دعت لزيارة "اسرائيل"

لبنان طالب الامم المتحدة اقصى قدر من الضغط على 'كيان اسرائيل'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نابلس تعلن الحداد العام اليوم على أرواح شهدائها الثلاثة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الجهاد الإسلامي تنعي شهيدي نابلس

'لافرنتيف': العملية الخاصة في أوكرانيا لا تؤثر على الدور الروسي في سوريا

البنتاغون: الغارات التركية على سوريا تهدد سلامة القوات الأميركية

الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى بذل أقصى الجهود لحماية المنشآت النووية