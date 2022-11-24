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رئيس الجمهورية: الشعب الايراني افشل مؤامرات الاعداء على مدى 43 عاما

رئيس الجمهورية: الشعب الايراني افشل مؤامرات الاعداء على مدى 43 عاما
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

 اشاد رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي بصمود الشعب الايراني وحضوره في الساحة وقال ان الشعب الايراني افشل جميع مؤامرات الاعداء على مر 43 عاما من انتصار الثورة الاسلامية.

العالم - ايران

واكد اية الله رئيسي اليوم الخميس خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة اسلامشهر جنوب غرب العاصمة، على ضرورة الحفاظ على الروح الثورية لاهميتها في البلاد وفي المنطقة.

واضاف ان ما جعل مساعي العدو فاشلة غم كافة المؤامرات التي حاكها ضد الشعب الايراني، هو حضور الشعب وثقافته و فكره و اعتقاده مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذه الثقافة والفكرة للكشف عن حيل الاعداء.

وتابع ان العدو بات استهدف نشاطنا الاجتماعي لذلك يجب الحفاظ على الاواصر الثقافية بين مختلف الاقوام لضمان التعايش السلمي.

وقال ان سماحة قائد الثورة الاسلامية صرح بان من يحب ايران عليه ان يبعث الامل ومن زرع اليأس لا يحب البلاد لان اليوم صيانة البلاد رهن على بث الامل في الوطن.

يتبع..

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