رئيس الجمهورية: الشعب الايراني افشل مؤامرات الاعداء على مدى 43 عاما

العالم - ايران

واكد اية الله رئيسي اليوم الخميس خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة اسلامشهر جنوب غرب العاصمة، على ضرورة الحفاظ على الروح الثورية لاهميتها في البلاد وفي المنطقة.

واضاف ان ما جعل مساعي العدو فاشلة غم كافة المؤامرات التي حاكها ضد الشعب الايراني، هو حضور الشعب وثقافته و فكره و اعتقاده مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذه الثقافة والفكرة للكشف عن حيل الاعداء.

وتابع ان العدو بات استهدف نشاطنا الاجتماعي لذلك يجب الحفاظ على الاواصر الثقافية بين مختلف الاقوام لضمان التعايش السلمي.

وقال ان سماحة قائد الثورة الاسلامية صرح بان من يحب ايران عليه ان يبعث الامل ومن زرع اليأس لا يحب البلاد لان اليوم صيانة البلاد رهن على بث الامل في الوطن.

يتبع..