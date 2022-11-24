وزارة النفط العراقية: أكثر من 9 مليارات دولار إيرادات الشهر الماضي

العالم – العراق

وذكر بيان للوزارة أن "كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي بلغت (104) ملايين و(831) ألفا و(120) برميلاً، بإيرادات بلغت (9) مليارات و(281 ) مليوناً و(647) الف دولار".

وأضاف أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(70) ألفا و(427) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(417) ألفا و(893) برميلا".

وتابع أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (88.539) دولاراً"، مبينا إن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج الفارسي وميناء جيهان التركي".