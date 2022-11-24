عملية القدس؛ اعلان لجوء کل الفلسطينيين الی خيار المقاومة

العالم - خاص بالعالم

وقال يوسف أحمد في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم وحرباً ارهابية يومية ضد الشعب الفلسطيني علی كل الارض الفلسطينية ولايمكن ان تمر هذه الجرائم مرور الكرام.

وصرح ان كل الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته قد أخذ قراره بخيار المقاومة واستمرار ارتكاب الجرائم دون رد فلسطيني ليس سوی وهم اسرائيلي، فإرادة المقاومة هي ارادة متجذرة في وجدان كل الشعب الفلسطيني.

وأوضح يوسف أحمد ان عملية القدس البطولية هي جزء من حالة المقاومة الفلسطينية الناهضة علی مساحة كل الضفة الفلسطينية والمقاومة لن تقف عند حدود هذه العملية.

وتوقع عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية مرحلة صعبة أشد ارهاباً ودموياً من قبل الاحتلال، تقابلها جهوزية كبيرة للمقاومة للرد عليها.