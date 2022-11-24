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دعوات في السعودية للإفراج عمن اعتقلوا في الأزمة مع قطر

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

اطلق ناشطون سعوديون على موقع تويتر دعوة للمشاركة في وسم يدعو للافراج عن كل من اعتقلته السلطات على خلفية موقفه من الازمة بين قطر ودول في مجلس التعاون عام الفين وسبعة عشر، إذ إنه ورغم انتهاء الازمة إلا أن سلطات الرياض تواصل اعتقال كل من خالفها الرأي ورفض الحركة في فلكها.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

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