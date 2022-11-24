العالم - مراسلون

نعم أول مونديال في الشرق الأوسط وفي بلد إسلامي يقام في العاصمة القطرية الدوحة، وهي تستضيف الحدث بعد إجراء الاستعدادات لتكون في كامل جاهزيتها لإجراء أهم حدث كروي في العالم.

وقال محمد رضا ساكت عضو الهيئة الادارية في اتحاد كرة القدم:"بما أنني حضرت في خمس دورات من كأس العالم، من حيث البنى التحتية و الهيكلية وتنظيم الملاعب و الخدمات الموفرة لمشجعي جميع البلدان، استطيع أن أقول بأن هذه الدورة نموذجية".



منذ الاعلان عن انطلاقة صافرة هذا الحدث العالمي، امتلأت قطر بالمشجعين القادمين من أنحاء العالم، وهم يتابعون المونديال وسط أجواء احتفالية غير مسبوقة.

فهذه البطولة هي تتويج لعرض البلد المستضيف لما تملكه من طاقات، حيث رصدت قطر التي تحمل لقب 'أصغر دولة تستضيف كأس العالم الأغلى في التاريخ.

رصدت إمكانات غير مسبوقة فاقت كل التوقعات لإنجاح هذا الحدث الكبير بفضل ما خططت له عبر تجهيز ثمانية ملاعب تحكي وتحاكي التراث والتاريخ وتستفيد من كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.



هو مونديال الجماهير من كل أنحاء العالم، وهو أيضا مونديال الهوية الإسلامية، اذ یجب التعايش معه تحت خيمة كرة القدم التي تجمع ولا تفرق، وتوحد وتدفع نحو التواصل والتنوع.





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