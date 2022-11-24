الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

أصغر دولة تستضيف كأس العالم الأغلى في التاريخ

الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

كأس العالم لكرة القدم 2022 يقام في قطر، وقد تحقق الحلم بعد أن كان مجرد التفكير فيه من سابع المستحيلات.

العالم - مراسلون

نعم أول مونديال في الشرق الأوسط وفي بلد إسلامي يقام في العاصمة القطرية الدوحة، وهي تستضيف الحدث بعد إجراء الاستعدادات لتكون في كامل جاهزيتها لإجراء أهم حدث كروي في العالم.

وقال محمد رضا ساكت عضو الهيئة الادارية في اتحاد كرة القدم:"بما أنني حضرت في خمس دورات من كأس العالم، من حيث البنى التحتية و الهيكلية وتنظيم الملاعب و الخدمات الموفرة لمشجعي جميع البلدان، استطيع أن أقول بأن هذه الدورة نموذجية".

منذ الاعلان عن انطلاقة صافرة هذا الحدث العالمي، امتلأت قطر بالمشجعين القادمين من أنحاء العالم، وهم يتابعون المونديال وسط أجواء احتفالية غير مسبوقة.

فهذه البطولة هي تتويج لعرض البلد المستضيف لما تملكه من طاقات، حيث رصدت قطر التي تحمل لقب 'أصغر دولة تستضيف كأس العالم الأغلى في التاريخ.

رصدت إمكانات غير مسبوقة فاقت كل التوقعات لإنجاح هذا الحدث الكبير بفضل ما خططت له عبر تجهيز ثمانية ملاعب تحكي وتحاكي التراث والتاريخ وتستفيد من كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.

هو مونديال الجماهير من كل أنحاء العالم، وهو أيضا مونديال الهوية الإسلامية، اذ یجب التعايش معه تحت خيمة كرة القدم التي تجمع ولا تفرق، وتوحد وتدفع نحو التواصل والتنوع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد.. لهذا السبب قطر تصفع المثليين

وزير الرياضة يقدم سجادة إيرانية لرئيس الفيفا

الجميع يرفض أي تصوير أو لقاء مع الاعلام العبري في قطر + فيديو

مواعيد مباريات اليوم من كأس العالم في قطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أصغر دولة تستضيف كأس العالم الأغلى في التاريخ

وزير القائد: الصدر يندد بإصرار دولتين على دعم المثليين

شاهد / امطار وسيول غير مسبوقة على جدة

دمشق ومنيسك تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أوغلو: أنقرة ستواصل عملياتها في شمال العراق وسوريا

أميرعبداللهيان يعرب عن أمله في تعزیز التعاون مع نامیبیا