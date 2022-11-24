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أميرعبداللهيان يعرب عن أمله في تعزیز التعاون مع نامیبیا

أميرعبداللهيان يعرب عن أمله في تعزیز التعاون مع نامیبیا
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أشاد وزير الخارجية الإیرانية حسين أميرعبداللهیان بموقف ناميبيا الداعم للشعب الفلسطيني وأعرب عن أمله في أن يزداد التعاون بين البلدين في الأوساط الدولية.

العالم - إيران

وناقش أميرعبداللهیان خلال اتصال هاتفي مع نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة العلاقات الدولية بجمهورية ناميبيا نيتومبو نيديموبيلا ناندي ندايوثان، بعض القضايا الدولية وتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والأكاديمي بين البلدين.

وأعرب أمیرعبداللهیان عن ارتياحه لوجود العلاقات الجيدة والمتنامية بين البلدین، ورحب بتعزیز التعاون الثنائي بینهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة.

وأشار إلی أهمية مكانة إفريقيا في السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية والخطط الجارية لتطوير العلاقات والتعاون مع دول هذه القارة ومنها ناميبيا.

من جانبها لفتت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة العلاقات الدولية بجمهورية ناميبيا إلى دعم إيران لهذا البلد خلال فترة النضال من أجل استقلالها، ووصفت مجالات التعاون بين البلدين بأنها وفيرة ومتعددة.

ورحبت ندايوثان بتوطید التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بین البلدین معربة عن أملها في أن تزور طهران في المستقبل.

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