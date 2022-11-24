التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي ينمو 30 بالمئة

العالم - إيران

وأفادت "يوروستات" على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن التبادل التجاري بين إيران ودول الاتحاد قد بلغ 3.947 مليار يورو بنمو 30 بالمئة عن الفترة المناظرة 2021 البالغة حينئذ 3.025 مليار يورو.

وأشارت أن واردات الدول الاتحاد الـ27، من السلع الإيرانية خلال يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2022، قد بلغت 799 مليون يورو بنمو 28 بالمئة على اساس سنوي ارتفاعا من 623 مليون يورو.

بالمقابل أكدت أن صادرات أوروبا إلى إيران قد سجلت زيادة بنسبة 31 بالمئة إلى 3.148 مليار يورو صعودا عن 2.402 مليار يورو المحققة في الفترة المناظرة 2021.

يوروستات نوهت إلى أن واردات أوروبا من السلع الإيرانية في شهر "سبتمبر/أيلول" 2022 قد بلغ 72 مليون يورو وصادراتها 472 مليون يورو، ارتفاعا عن 68 مليون يورو و 308 مليون يورو بالترتيب العام الماضي.