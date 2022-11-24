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ردا على تصريحات وزير الخارجية الألماني؛

غريب آبادي: على ألمانيا التخلی عن سياساتها الزائفة في مجال حقوق الإنسان

غريب آبادي: على ألمانيا التخلی عن سياساتها الزائفة في مجال حقوق الإنسان
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

إعتبر امين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية "كاظم غريب آبادي" الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران بأنه إجراء زائف ودعا ألمانيا إلى إنهاء سياستها الزائفة تجاه حقوق الإنسان.

العالم - إيران

وأضاف غريب آبادي اليوم الخميس في تغريدة على تويتر ردا على تصريحات وزير الخارجية الألماني أمام الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران، أن: وزير الخارجية الألماني قدم اليوم بيانا خادعا في هذا الاجتماع بينما ألمانيا هي نفس الدولة التي زودت نظام صدام البائد بأسلحة كيماوية مما أدى إلى مقتل 13 ألف شخص بمن فيهم الأطفال والنساء في مدينة سردشت التي يقطنها الأكراد فيما أصيب أكثر من 100 ألف شخص آخر.

ولفت إلى أنه: على ألمانيا التي تشارك في انتهاك حقوق الإيرانيين من خلال فرض الحظر غير الإنساني عليهم ولها سجل سيئ بسبب الضلوع في اغتيال الشهيد سليماني، عليها أن تضع حدا لسياساتها الزائفة فيما يخص حقوق الإنسان.

وأضاف أن عقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعا بشأن إيران هو إجراء زائف كونه يأتي بينما حقوق الإيرانيين تنتهك على نطاق واسع من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بسبب فرضهم الحظر أحادي الجانب على إيران و استضافة الزمرة الإرهابية التي تسببت في مقتل 17000 من المواطنين الإيرانيين الأبرياء.

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ردا على تصريحات وزير الخارجية الألماني؛ غريب آبادي: على ألمانيا التخلی عن سياساتها الزائفة في مجال حقوق الإنسان